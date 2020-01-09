أتلتيكو مدريد يقصي برشلونة في الدقائق الأخيرة ويصعد لنهائي كأس السوبر الأسباني

نجح فريق أتلتيكو مدريد في اقصاء برشلونة، من كأس السوبر الأسباني خلال اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حاليًا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، بالسعودية، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.
أحرز أنخل كوريا ثالث أهداف فريق أتلتيكو مدريد في الدقيقة 86 من عمر المباراة.
ومن المقرر أن يواجه الفائز من لقاء فريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم، فريق ريال مدريد في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، يوم الأحد المقبل، الموافق 12 يناير الجاري.
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