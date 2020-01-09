الدولي النمسوي ايلزانكر متهم بالاغتصاب









اسماء السيد - طلب القضاء النمسوي فتح تحقيق حول شتيفان ايلزانكر لاعب الوسط الدولي المحترف مع لايبزيغ الالماني بسبب اتهماه بالاغتصاب، بحسب ما أعلن متحدث باسمه الخميس لوكالة "سيد" الالمانية.

وقال كريستوف روثر "فوّض مكتب المدعي العام التحقيق للشرطة الجنائية".

وبحسب يومية "سالسبورغر ناخريشتن" المحلية، فقد ادعت سيدة بعمر السادسة والعشرين على ايلزانكر، متهمة اللاعب البالغ 30 عاما وصاحب 41 مباراة دولية باغتصابها خلال حفلة في شقة في سالزبورغ.

ورفض محامي اللاعب كورت يلينيك مزاعم السيدة وقال لصحيفة "كروني" ان ادعاءها يتضمن "تناقضات كبيرة". ونفى اللاعب بدوره الاتهامات، فيما رفض ناديه لايبزيغ الذي يتصدر راهنا ترتيب الدوري الالمامي لكرة القدم الادلاء باي تعليق.