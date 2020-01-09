العدالة يفرط في الفوز على الفيحاء في الدوري السعودي

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فرط العدالة في فوز كان في متناوله وسقط في فخ التعادل أمام الفيحاء 1-1 الخميس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، في افتتاح منافسات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

تقدم العدالة بواسطة السنغالي اليو سيسيه (65) وأدرك الفيحاء التعادل عن طريق نواف الصبحي (90+3).

رفع العدالة رصيده إلى 9 نقاط وبقي في المركز قبل الأخير، فيما رفع الفيحاء رصيده إلى 17 نقطة وتقدم للمركز العاشر موقتا.

وسيطر العدالة على معظم فترات الشوط الأول، ولاحت له فرصة لافتتاح التسجيل عندما صوّب الغابوني ميدوين بيتيغي كرة قوية اعتلت العارضة (24)، قبل أن يقف القائم بالمرصاد لكرة أخرى من نفس اللاعب أخذت طريقها للركنية (40).

وفي الشوط الثاني، واصل العدالة أفضليته الفنية وكان قريباً من التسجيل ولكن كرة الملغاشي كاروليس أندريا ارتطمت بالشباك الخارجي (47).

ونجح العدالة في الوصول إلى الشباك عندما تلقى السنغالي أليو سيسيه كرة عرضية لعبها برأسه الى يمين الحارس الأردني عامر شفيع (65).

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وكان بإمكان العدالة تعزيز تقدمه بهدف ثان ولكن كاروليس أندريا خسر الكرة امام الحارس (79).

ولاحت فرصة للفيحاء لتعديل النتيجة، لكن كرة التشيلي روني فرنانديز مرت بجانب القائم (85).

وأنقذ عامر شفيع مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة ميدوين بيتيغي قبل أن تعود ويشتتها الدفاع (86).

وفي الوقت المحتسب بدل عن ضائع، استطاع الفيحاء تعديل النتيجة عندما استقبل نواف الصبحي كرة داخل منطقة الجزاء ولعبها الى يسار الحارس التونسي أيمن المثلوثي.

ملخص مباراة العدالة والفيحاء: