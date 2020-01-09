شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير وزوجته فى ألمانيا بعد إجراءه عمليه جراحية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر سعد سمير لاعب النادى الأهلى، صورا خلال تواجده فى ألمانيا، حيث خضع لجراحة وتر أكليس بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الأهلي أمام بلاتينيوم، والتى أقيمت مؤخرا بالقاهرة فى دورى أبطال أفريقيا، وسط دعوات من جمهوره.

اللاعب سعد سمير، نشر الصور خلال تواجده فى ألمانيا برفقة زوجته، وعلق محمود تريزيجيه، لاعب آستون فيلا، قائلاً:" ربنا يخليكو لبعض" ، وكتب محمود كهربا، صناع ألعاب الأهلى:" ربنا يحفظكم يا حبيبى".

و حدد سعد سمير، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى بعد غد الجمعة موعداً للعودة للقاهرة قادماً من ألمانيا، بعد جراحة وتر أكليس التى خضع لها هناك عقب الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة الأهلى أمام بلاتينيوم التى أقيمت مؤخرا بالقاهرة فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وذلك بعد التنسيق مع الجهاز الطبى للأهلى خلال الفترة الماضية.

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وبدأ سعد سمير تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج العلاج الطبيعى، وأوضح الجهاز الطبى أن سعد سمير سيعود إلى ألمانيا بعد شهر ونصف مجددًا، للاطمئنان على العملية وتحديد برنامجه التأهيلى الذى سيقوم به فى القاهرة بعدها، ويغيب سعد سمير عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر على خلفية الجراحة التي أجراها.

وينتظم سعد سمير فور عودته للقاهرة في برنامج علاجي وضعه الخبير الالمانى فويلر الذى أجرى العملية الجراحية، وكان سعد سمير قد انتظم في تدريبات العلاج الطبيعى لمدة عشرة أيام في المانيا عقب إجرائه الجراحة الأسبوع الماضى ومن المقرر أن يعود سمير إلى المانيا مرة أخرى للأطمئنان على برنامجه التأهيلي الذى سيؤديه في القاهرة خلال الفترة المقبلة تحت أشراف الجهاز الطبي للاهلي.