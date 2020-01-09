حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 9 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 9 / 1 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها اتحاد الكرة يجتمع بالأندية الشعبية بسبب الحكام والجماهير. صور .. اتحاد الكرة يجتمع بالأندية الشعبية بسبب الحكام و الجماهير اتحاد الكرة يتفق مع الأندية علي رفض الاستبدال اتحاد الكرة يخاطب الوزارة لعقد إجتماع مع وزير الداخلية بسبب الجماهير حسام حسن يعتذر عن الاستمرار مع سموحة الزمالك بزيه التقليدى وحارسه بالأصفر فى مواجهة "زيسكو" البرتقالى الزمالك يتسلم بطاقة "كاسونجو" بعد مخاطبة الاتحاد المغربى Advertisements مدرب زيسكو: قادرون علي هز شباك الزمالك وبرودة الجو في مصر لن تعيقنا شاهد.. الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة بلاتينيوم في دوري الأبطال سيد عبد الحفيظ يتحدت عن مواجهة الأهلي وبلاتنيوم وموقف المصابين شريف إكرامى يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الأهلي فى هراري

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