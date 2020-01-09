شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير عن "تريزيجيه" بعد اختياره سفيرا لمعرض الكتاب: مولعًا بالقراءة وجمع الكتب النادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب سعد سمير، لاعب النادى الأهلى، صديقه محمود حسن تريزيجيه لاعب آستون فيلا الإنجليزي، بعد اختياره سفيرا لمعرض الكتاب 2020 ضمن مبادرة سفراء المعرض.

اللاعب سعد سمير، غرد عبر حسابه بتويتر، على تقارير حول اختيار تريزيجيه سفيرا لمعرض الكتاب، قائلاً:"اختيار في محله لأخي وصديقي العزيز دائما ما كان مولعًا بالقراءة وجمع الكتب النادرة"، ورد تريزيجيه على تدوينه سعد سمير:"حبيبي يا أبوسعد ربنا يرجعك لينا بسلامه ان شاء الله"، ليرد قائلاً سعد سمير:" إنت تستاهل كل الخير يا حودة".



سعد سمير

وكان قد استقر معرض القاهرة للكتاب عام 2020، على اللاعب المصرى محمود حسن تريزيجيه ليكون سفيرا لمعرض الكتاب 2020 ضمن مبادرة سفراء المعرض، حيث يقوم تريزيجيه بزيارة المعرض وسيتم إعلان كافة تفاصيل المعرض فى مؤتمر صحفى يوم الأحد المقبل بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وسفير السنغال.

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وينطلق فى 22 يناير 2020 فى مركز المعارض بالتجمع الخامس، ويستمر حتى 4 فبراير المقبل، وتحل دولة السنغال ضيف شرف معرض القاهرة الدولى، ويأتى المعرض تحت شعار "مصر أفريقيا ثقافة التنوع"، وتم اختيار الكاتب جمال حمدان شخصية عام المعرض.

من جانب آخر، حدد سعد سمير، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى بعد غد الجمعة موعداً للعودة للقاهرة قادماً من ألمانيا، بعد جراحة وتر أكليس التى خضع لها هناك عقب الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة الأهلى أمام بلاتينيوم التى أقيمت مؤخرا بالقاهرة فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وذلك بعد التنسيق مع الجهاز الطبى للأهلى خلال الفترة الماضية.