شكرا لقرائتكم خبر عن حارس مرمى زيسكو : الزمالك يمتلك أجنحة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جاكوب باندا حارس مرمى فريق زيسكو يونايتد الزامبي على صعوبة مباراة الزمالك المقبلة في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا والمقرر لها غدا باستاد السلام، وأوضح أن المنافس لديه جناحين على أعلى مستوى.

وقال الحارس في المؤتمر الصحفي:" الزمالك فريق قوي ويضم لاعبين متميزين، ونسعى للظهور بصورة جيدة وتقديم مباراة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية".

وأوضح أن الفريق لديه نقطتين فقط من الجولات السابقة، وشدد على أن زيسكو سيسعى لحصد اكبر عدد من النقاط في الجولات المتبقية للتمسك بالتأهل للدور التالي.

كان جورج لواندامينا، المدير الفني لزيسكو يونايتد الزامبي قد أكد أيضا على صعوبة مباراة الزمالك المقبلة في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا والمقرر لها غدا باستاد السلام.

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وقال المدير الفني للفريق الزامبي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بإستاد السلام علي هامش المباراة وفقا للوائح الاتحاد الافريقي " كاف " :" كل مباريات البطولة ليست سهلة، والمجموعة مفتوحة لكل الاحتمالات، ونسعى للفوز على الزمالك غدا".

وأضاف يجب أن يركز فريقه في مباراة الغد لتحقيق الفوز، وعلق على ظاهرة إهدار الفرص السهلة قائلا :" طالما الفريق يصنع فرص فهذا أمر جيد له، و إذا استغل فريقه الفرص غدا وسجل سيتم نسيان الفرص الضائعة".

وقال المدير الفني :" أنا قادر على التسجيل في الزمالك مثلما سجل المنافس في مرمانا على ملعبنا، وزيسكو قادر على التسجيل في اللقاء".

وأضاف المدرب أن فريقه يغيب عنه بعض اللاعبين قبل المباراة، وشدد على أن هناك بدائل جاهزة لتعويض الغيابات، وأوضح أنه لا توجد أزمة مالية في النادي كما تردد.

وأكد المدير الفني أنه فريقه يتحسن مستواه من مباراة لأخرى، وأضاف أن لاعبي فريقه قادرون على التكيف مع برودة الجو في مصر ، وشدد على أن هذا الأمر ليس عذر مسبق لفريقه، ومن الأفضل أن يترك كرة القدم بدلا من الحديث عن الأعذار.