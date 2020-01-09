شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..المصرى يواصل استعدادته لمباراة بيراميدز واختبار طبى للثنائى ياسر و وادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم تدريباته على استاد بورسعيد وذلك استعداداً لمباراته الهامة والمرتقبة التي تجمعه بمضيفه فريق بيراميدز والمقرر اقامتها الأحد المقبل على ستاد 30 يونيو بالقاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية .

وركز الجهاز الفني للمصري بقيادة إيهاب جلال خلال المران على النواحي الفنية والتكتيكية الملائمة لملاقاة فريق بيراميدز ، وشهد المران مشاركة الثنائي اسلام أبو سليمة وأحمد شوشة بعد غيابهما عن مباراة الإنتاج الحربي الأخيرة بالدوري الممتاز نتيجة إصابتهما ، فيما بدأ ايزي ايميكا تدريبات العدو الخفيف تمهيدًا للانتظام في برنامجه التأهيلي الأسبوع المقبل قبل عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويحل فريق المصري ضيفا على فريق بيراميدز في السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، في مباراة الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أصبح الثنائي الجناح الأيمن أحمد ياسر والمهاجم الفلسطيني محمود وادي، لاعبا الفريق مهددان بالغياب خلال مباراة بيراميدز المقبلة في بطولة الكونفيدرالية الافريقية ، ويأتي ذلك بسبب بعد تعرضهما للإصابة خلال مواجهة الانتاج الحربي ، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث يعاني وادي، من الإصابة بشد في وتر أكيليس، بينما يعاني ياسر، من كدة قوية في كاحل القدم.

وسوف يخضع الثنائي لاختبار طبي غدًا الجمعة لتحديد موقفها النهائي من المشاركة في مواجهة بيراميدز من عدمه.

ويعتلي بيراميدز قمة المجموعة في الكونفدرالية، برصيد 9 نقاط بالفوز في 3 مباريات متتالية ويحتاج للانتصار الرابع من أجل التأهل للدور المقبل بشكل رسمي مع أول مشاركة في تاريخ النادي بالبطولة.

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