شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب زيسكو: قادرون علي هز شباك الزمالك وبرودة الجو في مصر لن تعيقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جورج لواندامينا، المدير الفني لزيسكو يونايتد الزامبي على صعوبة مباراة الزمالك المقبلة في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا والمقرر لها غدا بتمام التاسعة مساء على استاد السلام.

وقال المدير الفني للفريق الزامبي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بإستاد السلام علي هامش مباراته أمام الزمالك غداً ، وفقا لنظام الاتحاد الافريقي " كاف " :" كل مباريات البطولة ليست سهلة، والمجموعة مفتوحة لكل الاحتمالات، ونسعى للفوز على الزمالك غدا".

وأضاف يجب أن يركز فريقه في مباراة الغد لتحقيق الفوز، وعلق على ظاهرة إهدار الفرص السهلة قائلا :" طالما الفريق يصنع فرص فهذا أمر جيد له، و إذا استغل فريقه الفرص غدا وسجل سيتم نسيان الفرص الضائعة".

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وقال المدير الفني :" أنا قادر على التسجيل في الزمالك مثلما سجل المنافس في مرمانا على ملعبنا، وزيسكو قادر على التسجيل في اللقاء".

وأضاف المدرب أن فريقه يغيب عنه بعض اللاعبين قبل المباراة، وشدد على أن هناك بدائل جاهزة لتعويض الغيابات، وأوضح أنه لا توجد أزمة مالية في النادي كما تردد.

وأكد المدير الفني أنه فريقه يتحسن مستواه من مباراة لأخرى، وأن لاعبي فريقه قادرون على التكيف مع برودة الجو في مصر ، وشدد على أن هذا الأمر ليس عذر مسبق لفريقه، ومن الأفضل أن يترك كرة القدم بدلا من الحديث عن الأعذار.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره زيسكو الزامبي في التاسعة من مساء غداًُ الجمعة ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا وهي المباراة التي يبحث الزمالك خلالها عن فوز مريح يقرب الأبيض من التأهل للدور التالي في البطولة بعد بداية غير موفقة في دور المجموعات والخسارة من مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في الجولة الاولي.