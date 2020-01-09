فرج عامر عن "حسام وإبراهيم حسن": يربطهم بسموحة علاقة أخوة ومحبة واحترام متبادل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر فرج عامر رئيس نادى سموحة عبر صفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك رسالة الى التوأم حسام حسن و إبراهيم حسن المدير الفنى و مدير الكرة بالفريق السكندرى عقب الاتفاق على إنهاء مهمة عملهم الفترة المقبلة .

قال جاء فرج عامر ق " نحترم ونقدر الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن ونثمن مجهودهم واخلاصهم وتفانيهم في العمل ونحترم رغبتهم وتربطنا بهم علاقة اخوة ومحبة واحترام متبادل " .

أكد مصدر بنادى سموحة حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، اعتذر عن الاستمرار مع الفريق السكندري خلال الفترة المقبلة، بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة مؤكدا أنه من المنتظر، أن يعقد التوأم حسام وإبراهيم حسن، جلسة مع فرج عامر رئيس نادي سموحة، للإتفاق علي الرحيل وعلى أن تكون المباراة المقبلة للفريق السكندري أمام حرس الحدود، هي الأخيرة، وبعدها ينفصل الطرفين بالتراضي.

وكان فريق وادى دجلة قد نجح في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على سموحة 3 / 2 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد حرس الحدود بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

Advertisements

ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة .

اقترب خالد جلال المدير الفني السابق للزمالك من قيادة فريق سموحة خلال الفترة المقبلة خلفاً للتوأم حسام و إبراهيم حسن بعد تقدمهما بإستقالة مؤخراً من قيادة الفريق.

ويتواجد أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك السابق ضمن المرشحين لقيادة فريق سموحة كمدرب عام تحت قيادة خالد جلال بناء على رغبة الأخير الذى يرغب فى التعاون مع جهاز فني قوي ، بينما جاء أسامة نبيه المدرب المساعد في جهاز الفني للمنتخب الوطني سابقًا من ضمن الاسماء الرشحة أيضا لتولى مهمة الفريق السكندرى .



