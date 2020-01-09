شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سر استبعاد مدافع الزمالك من مواجهة زيسكو غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، سر خروج محمد عبد الغنى مدافع الفريق من قائمة الأبيض لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين، فى التاسعة من مساء غداً الجمعة باستاد السلام في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والتى سيرتدي الزمالك خلالها زيه التقليدى في حين يرتدي فريق زيسكو زيه باللون الأخضر بدلا من البرتقالي لعدم توافر الزى الأخير لديه كاملا بالقاهرة.

وأوضح المصدر لـ"سوبر كورة" إن محمد عبد الغنى لم يخض التأهيل الخاص به عقب تعافيه من الإصابة لذا اشتكى من إجهاد فى العضلة الأمامية عقب خوضه المباراة الأخيرة للفريق أمام طنطا فى بطولة الدورى الممتاز، لذا حرص جهاز الزمالك على استبعاده من مواجهة الغد حتى يتعافى بأفضل صورة ويتم تأهيله حتى لا تتفاقم إصابته لذا سيعتمد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق على الثنائى محمود علاء ومحمود الونش بشكل أساسى فى مباراة الغد، وسيكون محمد عبد السلام بديلا لهما.

وأقيم الاجتماع الفني للمباراة مساء اليوم وحضره أحمد زاهر المدير الإداري للزمالك ومسؤولي نادي زيسكو بالإضافة إلى طاقم التحكيم والمراقب، نظم مسؤولو الزمالك، زيارة لبعثة زيسكو الزامبي إلى الأهرامات بناءً على طلبهم، بعد معاينة البعثة لملعب السلام الذى سيستضيف لقاء الفريقان، الذى سيقام بحضور 10 آلاف مشجع، حيث طلبت بعثة الفريق الزامبى زيارة البعثة الإدارية للفريق لمنطقة الأهرامات وهو ما قام مسؤولى الزمالك بتلبيته.

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والتقى الزمالك مع زيسكو الزامبى فى الجولة الماضية من منافسات البطولة الأفريقية وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1 / 1 حيث تقدم مصطفى محمد للفريق الأبيض وتعادل كولا للفريق الزامبى وتقرر سفر بعثة بطل زامبيا من القاهرة عبر الرحلة الإثيوبية فى الواحدة والثلث صباح الأحد المقبل عقب الانتهاء من مباراة الزمالك فى الجولة الرابعة فى البطولة الأفريقية.



لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..وقام نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بنادى الزمالك باصطحاب البعثة الإدارية لزيسكو الزامبى، لمنطقة أهرامات الجيزة، بعد طلب البعثة الزامبية بزيارة الأهرامات قبل مواجهة الفريقان التى يطمح فيها أبناء ميت عقبة إلى تحقيق الفوز وعقد الاجتماع الفنى للمباراة فى فندق إقامة فريق الزمالك بمنطقة التجمع الخامس.