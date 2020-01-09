رسميا.. منتخب الطائرة يفشل في التأهل لأوليمبياد طوكيو2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

فقد منتخب مصر للكرة الطائرة فرصته في التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020 بعد الهزيمة أمام تونس في تصفيات افريقيا المقامة حاليا في القاهرة.

وسقط منتخب مصر للكرة الطائرة أمام تونس بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بالصالة المغطاة رقم 2 باستاد القاهرة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:( 27-29، 14-25، 23-25).

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وبهذه النتيجة تواصل تونس تصدرها للتصفيات برصيد 9 نقاط، من فوز على الكاميرون ومصر وغانا اعتباري بعد إنسحابها، ويتبقى مواجهة أخيرة لها مع الجزائر.

وبعد الخسارة أمام تونس، فقد منتخب مصر للكرة الطائرة فرصته في التأهل رسميا لينحصر المنافسة على خطف بطاقة التأهل، بين تونس والجزائر.

وسيلتفي غدا منتخبا تونس والجزائر في مباراة يحتاج الفريق التونسي للفوز بها من أجل التأهل لأوليمبياد طوكيو.

وبهذه الخسارة يفشل منتخب مصر في التأهل لأوليمبياد طوكيو، وكانت أخر مرة فشل فيها المنتخب في التأهل كانت في تصفيات افريقيا بالكاميرون بعد احتلاله للمركز الثاني خلف تونس في تصفيات 2012.