كارتيرون مهاجما ضغط المباريات: "لم أر في مسيرتي هذا الوضع القاسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

قال باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، إن فريقه يعاني من ضغط كبير في المباريات، وخوض مباراتين كل أسبوع.

وأضاف كارتيرون في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة زيسكو الزامبي، أن تتابع المباريات بهذا الشكل يسبب جهدًا بدنيا زائدا على اللاعبين، خاصة لو استمر هذا الأمر لعدة أشهر متتالية.

وأكمل: "مندهش من هذا الوضع القاسي للاعبين، لم أر ذلك في مسيرتي التدريبية".

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ويستضيف الزمالك فريق زيسكو ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال، في تمام التاسعة مساء الجمعة.

وعن مواجهة زيسكو، أوضح كارتيرون، أنها مباراة مهمة وحاسمة في مشوار الزمالك بالبطولة الإفريقية، مستدركا: "مثلها مثل أي مباراة هدفنا فيها الفوز بها".

وأردف: "من واقع خبراتي في أفريقيا فلابد من احترام المنافس، وبذل اقصي مجهود للفوز باللقاء".