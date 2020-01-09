كارتيرون يعلن.. اللاعب الأخير في قائمة الفريق هذا الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، أن لديه مقعدا واحدًا في قائمة الموسم الحالي للفريق، موضحا أنه يُفضل قيد الكونجولي كابونجو كاسونجو.

وقام الزمالك بقيد 29 لاعبا في قائمته في بداية الموسم، ليتبقى له مقعدا وحيدًا، في ظل ضغط من الفريق الأبيض لإتاحة لتعديل اللائحة وإدخال نظام الاستبدال.

وعلل كارتيرون في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة زيسكو الزامبي، اختياره لكاسونجو لتواجده مع الفريق منذ فترة.

ويستضيف الزمالك فريق زيسكو ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال، في تمام التاسعة مساء الجمعة.

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وأوضح كارتيرون أنه أشرك عدد كبير من اللاعبين في آخر مباراتين بالدوري، لتجهيز جميع اللاعبين وخلق منافسة بينهم.

وأكمل: "هناك العديد من الناشئين الذين يقوم بتجهيزهم في الفترة القادمة للاستفادة بهم وفقا للظروف في المسابقات المختلفة".

وشدد على أن فرجاني ساسي لاعب الوسط جاهز للمواجهة، مبديا تعجبه من سبب الحديث عن احتمالية غيابه.

وكذلك أكد على جاهزية حازم امام العائد من الإصابة، بعد منحه الراحة الكافية قبل خوض المباراة الأفريقية.‎