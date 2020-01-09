رسميا.. استقالة حسام حسن من تدريب سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365
أعلن نادي سموحة السكندري استقاله حسن حسن المدير الفني للفريق، وجهازه المعاون على أن تكون المباراة المقبلة أمام حرس الحدود الأخيرة لهم في قيادة الفريق.
وقال سموحة اليوم الخميس: "التوأم يتقدمان بإستقالتهما من القيادة الفنية للفريق على ان تكون مباراة حرس الحدود القادمة هي الأخيرة لهما مع الفريق، شكراً لكما على كل ما قدمتماه للنادي ونتمنى لكما دوام التوفيق."
وقال عامر في تصريح عبر الصفحة الرسمية لسموحة على "فيسبوك" : "نحترم ونقدر الكابتن حسام حسن، والكابتن إبراهيم حسن ونثمن مجهودهما وإخلاصهما وتفانيهما في العمل ونحترم رغبتهما."
وتابع: "تربطنا بهما علاقة أخوة ومحبة واحترام متبادل."
وقاد حسام حسن نادي سموحة منتصف الموسم الماضي بعد سلسل من النتائج السيئة، ونجح في نهاية الموسم بشكل جيد، ويحتل حتى الآن المركز السابع بجدول الترتيب بعد 12 جولة.
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