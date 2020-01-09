شاهد .. ميسي يتعادل لـ برشلونة بهدف صاروخي أمام أتليتكو

استطاع فريق برشلونة، تسجيل هدف التعادل أمام نظيره أتليتكو مدريد، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في نصف نهائي بطولة السوبر الإسباني، الذي تستضيف

جاء الهدف بأقدام ليونيل

في نصف نهائي بطولة السوبر الإسباني، الذي تستضيف السعودية فعالياته.جاء الهدف بأقدام ليونيل ميسي من تسديدة صاروخية عند الدقيقة 51، لتصبح النتيجة «1-1».

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