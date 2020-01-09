شاهد .. أتيلتكو مدريد يفاجئ برشلونة بالهدف الأول في السوبر الإسباني

تقدم فريق أتليتكو مدريد على نظيره برشلونة بالهدف الأول، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في نصف نهائي بطولة السوبر الإسباني، الذي تستضيف

جاء الهدف بأقدام كوكي في الدقيقة 46 من زمن اللقاء، « أولى دقائق الشوط الثاني».

نصف نهائي بطولة السوبر الإسباني، الذي تستضيف السعودية فعالياته.جاء الهدف بأقدام كوكي في الدقيقة 46 من زمن اللقاء، « أولى دقائق الشوط الثاني».

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