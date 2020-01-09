التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين برشلونة و أتليتكو مدريد

انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقي برشلونة وأتليتكو مدريد بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً ، ضمن منافسات الدور النصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني والمقامة علي ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالرياض.

وشهدت مجريات الشوط أداءاً مفتوحاً من

الفريقين ، حيث هدد كلا الفريقين مرمي الآخر بفرص محققة، وسيطر الفريق الكتالوني علي المجريات بالاستحواذ أغلبية الفترات ، وكان أخطر تهديد من برشلونة على مرمي الأتليتي ، تسديدة جريزمان من داخل منطقة الجزاء في الربع ساعة الأخيرة من الشوط تصدى لها أوبلاك حارس مرمي أتتليتكو ببراعة.واعتمد أتليتكو في اخر فترات الشوط على الالتزام الدفاعي عكس البدايات، بأسلوب معتاد يستخدمه دييجو سيميوني المدير الفني للأتلتي في مواجهاته أمام الفريق الكتالوني.وسيلتقي الفائز في هذا اللقاء، ريـال مدريد في المباراة النهائية على لقب البطولة الأحد المقبل .