التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين برشلونة و أتليتكو مدريد

انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقي برشلونة وأتليتكو مدريد بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً ، ضمن منافسات الدور النصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني والمقامة علي ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالرياض.
وشهدت مجريات الشوط أداءاً مفتوحاً من
واعتمد أتليتكو في اخر فترات الشوط على الالتزام الدفاعي عكس البدايات، بأسلوب معتاد يستخدمه دييجو سيميوني المدير الفني للأتلتي في مواجهاته أمام الفريق الكتالوني.
وسيلتقي الفائز في هذا اللقاء، ريـال مدريد في المباراة النهائية على لقب البطولة الأحد المقبل .
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