صور..طائرة مصر تخسر أمام تونس بتصفيات أفريقيا وتقترب من وداع حلم الأولمبياد

خسر المنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة بنتيجة 3 / 0 أمام منتخب تونس في ثاني مباريات التصفيات الإفريقية المقامة على صالة ستاد القاهرة الدولي، والتى تستمر حتى 12 يناير الجاري ، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32، التي تقام بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 12 أغسطس المقبلين.
جاء اللقاء حماسيا للغاية وشهد ندية واثارة كبيرة بين
وبهذا الفوز اقتربت تونس من التأهل إلى دورة الالعاب الأولمبية طوكيو 2020 بنسبة كبيرة ، بعد الفوز الثاني حيث فاز منتخب تونس على نظيره الكاميروني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ، في المباراة الاولى ويبقى له مباراة واحدة أمام منتخب الجزائر بعد غد السبت .
فيما يلعب منتخب مصر الذي قلص من فرصه في التأهل إلى الأولمبياد، مبارة اخيرة أمام الكاميرون يوم الأحد المقبل في ختام التصفيات .
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