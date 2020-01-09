الأهلي يتغلب علي مصر للتأمين في دوري سوبر السلة للرجال

حقق الفريق الاول لكرة السلة بنادي الأهلي الفوز على نظيره مصر للتأمين في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم

الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري سوبر السلة للرجال.وفاز الأهلي بنتيجة 83 مقابل 65 لمصر للتأمين .وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي نقطتين ليكون 12 نقطة، بينما يرتفع رصيد مصر للتأمين نقطة واحدة ليكون 7 نقاط.