حقق الفريق الاول لكرة السلة بنادي الأهلي الفوز على نظيره مصر للتأمين في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليومالخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري سوبر السلة للرجال.
وفاز الأهلي بنتيجة 83 مقابل 65 لمصر للتأمين .
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي نقطتين ليكون 12 نقطة، بينما يرتفع رصيد مصر للتأمين نقطة واحدة ليكون 7 نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يتغلب علي مصر للتأمين في دوري سوبر السلة للرجال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.