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مدرب الجيش يدخل قائمة المرشحين لخلافة العميد فى سموحة

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فتح مسؤولو نادى سموحة خطًا من المفاوضات مع أحمد سامى المدير الفنى السابق لفريق طلائع الجيش، وذلك من أجل خلافة حسام حسن المدير الفنى للفريق السكندرى خلال الفترة المقبلة.

ودخل أحمد سامى بقوة دائرة المرشحين لتولى القيادة الفنية لفريق سموحه خلفاً للتوأم حسام و إبراهيم حسن بعد تقدمهما بإستقالة مؤخراً من تدريب الفريق.

وكان سامى قريبا جدا من سموحه وقت أن كانت هناك مفاوضات

بين العميد واتحاد الكرة لتولى تدريب منتخب مصر ولكن المفاوضات لم تكتمل بسبب بقاء التوأم مع الفريق السكندرى. ولم يحسم رئيس سموحه حتى الآن قراره بشأن هوية المدير الفنى الجديد خاصة فى ظل وجود عدة أسماء مرشحة من بعض وكلاء اللاعبين.

واعتذر العميد لرئيس سموحة، عن الاستمرار خلال الفترة المقبلة، بسبب

سوء النتائج التى يمر بها الفريق مؤخرًا، وآخرها الخسارة من وادى دجلة. وكان دجلة قد نجح في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على سموحة 3 / 2 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد حرس الحدود بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 5 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً.
 

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