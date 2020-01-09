السوبر الإسباني ... تاريخ ريـال مدريد مع البطولة

وصل فريق ريال مدريد إلي مباراة نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني لعام 2019 ، بعد الفوز علي فالنسيا بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي لعبت مساء أمس الأربعاء بالمملكة العربية السعودية .

وحصل الفريق الملكي علي لقب السوبر الإسباني 9 مرات خلال مسيرته في تلك البطولة ، وخسر اللقب في خمس مرات .

وتستعرض «الوفد»، في التقرير التالي تاريخ مشاركات ريـال مدريد في السوبر الإسباني ...

بدأت بطولة السوبر الإسباني عام 1982 ،و خسرفيها ريال مدريد أمام ريال سوسيداد في مباراة الذهاب بهدف نظيف ، وخسر أيضاً في العودة برباعية نظيفة أمام نفس الفريق .

أما في عام 1988 ، فاز ريـال مدريد بلقب السوبر الإسباني للمرة الأولى ، بعد أن فاز علي برشلونة في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين ، وخسر أمامهم في مباراة العودة بهدفين لهدف .

وفي عام 1990 حصل ريال مدريد علي اللقب، بعد فوزه علي برشلونة في مباراة الذهاب بهدف نظيف، كما تفوق عليهم أيضا في مباراة العودة بأربعة أهداف مقابل هدف .

ثم في عام 1993 ، حصل ريال مدريد علي البطولة بعد الفوز علي

غريمه التقليدي في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف لهدف، وتعادل الفريقين بهدف لهدف في مباراة الإياب .وفي عام 1995 ، خسر ريال مدريد لقب السوبر بعد أن فاز ديبورتيفو ألافيس عليهم في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف نظيفة ، كما فاز ألافيس في مباراة العودة بهدفين لهدف .وفي عام 1997 ، فاز الملكي ببطولة السوبر بعد الخسارة أمام برشلونة في مباراة الذهاب بهدفين لهدف ، والفوز عليهم في مباراة الإياب بأربعة أهداف لهدف .وفي عام 2001 ، فاز ريال مدريد باللقب بعد التعادل مع ريال سرقسطة بهدف لهدف في مباراة الذهاب ، والفوز عليهم في مباراة الإياب بثلاثية . ثم في عام 2003 ، تمكن الملكي من حصد اللقب بعد الخسارة أمام ريال مايوركا في مباراة الذهاب بهدفين لهدف ، ثم الفوز عليهم في مباراة الإياب بثلاثية نظيفة .وفي عام 2007 ، خسر ريال مدريد اللقب أمام إشبيلية بعد الهزيمة في مباراة الذهاب بهدف نظيف ، و الخسارة في مباراة الإياب بخمسة أهداف مقابل هدف .ثم في عام 2008 ، حصد الميرنجي اللقب من فالنسيا بعد الخسارة في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ثم التفوق عليهم في مباراة الإياب بأربعة أهداف مقابل هدفين .وفي عام 2011 ، فقد ريال مدريد اللقب أمام برشلونة بعد التعادل معهم في مباراة الذهاب بهدفين لنظيرهما ، والخسارة في مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدفين .ثم في عام 2012 ، حصد الملكي اللقب مرة أخري من غريمه برشلونة ، بعد الخسارة في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ثم الفوز في مباراة الإياب بهدفين لهدف .وفي عام 2014 ، خسرريال مدريد لقب السوبر الإسباني ولكن تلك المرة من أتليتكو مدريد ، بعد التعادل معهم في مباراة الذهاب بهدف لنظيره ، ثم الخسارة في مباراة الإياب بهدف نظيف .وفي عام 2017 ، عاد ريال مدريد للمشاركة في السوبر الإسباني ليحصد اللقب علي حساب برشلونة ، بعد الفوز عليهم في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، والفوز عليهم أيضاً في مباراة الإياب بهدفين نظيفين ، وكانت أخر بطولة سوبر إسباني يحصدها .وينتظر ريـال مدريد الفائز من لقاء برشلونة وأتليتكو لمواجهته في مباراة النهائي بالسوبر الإسباني الذي يقام حاليا في السعودية بمشاركة أربعة فرق، ليكون الفريق الملكي أمام فرصة لتحقيق لقب جديد بالبطولة.