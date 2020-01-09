مصطفى فتحي: الزمالك جاهز للفوز على زيسكو

كشف مصطفى فتحي لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن مواجهة الفريق وزيسكو الزامبي تبقى الحظوظ فيها متساوية، مشيرا إلى أن الزمالك يلعب على الفوز فقط، خصوصاً في المباريات التي تكون على ملعبه.

وأضاف فتحي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة زيسكو الزامبي أن الفريق يعلم جيدا قوة المنافس ورغبته الكبيرة في

تحقيق نتيجة إيجابية بعد التعادل في المباراة الماضية، موضحا أن الفريق شارك في بطولة الكونفيدرالية العام الماضي وكانت صعبة للغابة، ونفس اللاعبين المتوجين بالكونفيدرالية متواجدون بدوري الأبطال الافريقي التي نراها أصعب، ولكننا قادرون على المنافسة.

كما أشار فتحي إلى أنه من غير

المقبول على الاطلاق التفريط في أي نقاط على ملعب الزمالك، والفوز على أرضنا هو مفتاح التأهل للدور المقبل. وأوضح لاعب وسط الزمالك أن الفريق اغلق صفحة الدوري نهائيا ويركز بشكل كامل في دوري أبطال أفريقيا ، ويريد حسم الصعود لذلك الجميع يد واحدة.وعن المنافسة على المشاركة في التشكيل الأساسي للزمالك أكد فتحي أنها حق أصيل للجهاز الفني، وهي في النهاية أمر إيجابي يصب في مصلحة الفريق.