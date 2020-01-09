رسميًّا .. حسام وإبراهيم حسن يرحلان عن سموحة..والنادي السكندري يبدأ رحلة البحث عن البديل

تأكد رحيل التؤام حسام حسن وإبراهيم حسن عن قيادة سموحة بتقديم استقالتهما من تدريب الفريق الكروي عقب المباراة القادمة أمام حرس الحدود بدأ مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر رحلة البحث عن مدير فني جديد يقود الفريق خلال الموسم الحالي.

ورغم تأكيدات فرج عامر رئيس نادي سموحة بعدم تحديد هوية المدير الفني المقبل سواء مصري أو أجنبي إلا أنه يبدو أن كفة المدرب المصري أرجح رغم أن الأسماء المتواجدة على الساحة حاليًّا

وقادرة على قيادة سموحة عددها أقل من أصابع اليد الواحدة نظرًا لحاجة الفريق في التوقيت الحالي إلى مدرب صاحب خبرات ينجح في قيادة مجموعة اللاعبين الصاعدين الذين شكَّل منهم حسام حسن الفريق الحالي وهو ما يجعل مهمة أي مدير فني ليست سهلة على الإطلاق.

وعلمت (الوفد) أن النادي بدأ في تلقي مجموعة من السير الذاتية لمدربين أجانب لهم خبراتهم من الذين

سبق العمل لهم في القارة الأفريقية والدول العربية رغم أن الاتجاه لمدرب أجنبي يبدو فرصة قليلة بعض الشيء في ظل عدم نجاح تجارب الأجانب السابقة مع النادي.

وفي تصريحات خاصة لـ (الوفد) أكد المهندس محمد فرج عامر أن مجلس الإدارة لن يتعجل في اختيار المدير الفني المقبل وسيتأني إعلان اسمه لكن هناك عدد من القواعد التي وضعها النادي منها خبرات المدرب وقدرته على قيادة الفريق وتحقيق طموحات النادي إلى جانب ملائمة أفكاره وتجاربه السابقة مع متطلبات النادي وأخيرًا المطالب المالية وإن كانت الأخيرة لن تعيق التعاقد مع أي مدرب يمتلك سيرة ذاتية متميزة .