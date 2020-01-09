كارتيرون: مواجهة زيسكو حاسمة للزمالك في البطولة الإفريقية

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول باندي الزمالك أن بطولة دوري أبطال إفريقيا من أقوى البطولات بالقارة السمراء، مشيرا إلى أن لقاء الغد أمام زيسكو الزامبي مهم وحاسم في مشوار الأبيض في البطولة ومثلها مثل أي مباراة هدفنا فيها الفوز بها .

وأضاف كارتيرون في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء بطل زامبيا، أن مباراة زيسكو تحتاج مجهودا أكبر وهدفنا المكسب، ومن واقع خبراتي في افريقيا فلابد من احترام المنافس وبذل

اقصي مجهود للفوز باللقاء، مشددا على أنه لا يجب أن نلعب المباراة بأنها خطوة للصعود للدور المقبل فقط.

وأشار مدرب الزمالك إلى أن الفريق يعاني من ضغط كبير ويخوض مباراتين كل اسبوع وهذا يسبب جهد بدني زائد على اللاعبين خصوصا لو استمر هذا الامر لعدة شهور متتالية.. مندهشا من هذا الوضع القاسي للاعبين حيث لم ير ذلك أبدا في مسيرته

التدريبية.

وأوضح كارتيرون أنه في آخر مباراتين في الدوري اشرك عدد كبير من اللاعبين وهو ما يدفعنا إلى تجهيز الجميع وهو مايخلق منافسة بينهم.. مشيرا إلى أن لديه مقعد واحد في القائمة ويفضل ان يكون كاسونجو المتواجد مع الفريق منذ فترة، كما أن هناك العديد من الناشئين الذين يقوم بتجهيزهم في الفترة القادمة للاستفادة بهم وفقا للظروف في المسابقات المختلفة.

وشدد على أن فرجاني ساسي لاعب الوسط جاهز للمواجهة، مبديا تعجبه من سبب الحديث عن احتمالية غيابه كما أن حازم امام عائد من الاصابة وحرص علي منحه الراحة الكافية قبل خوض المباراة الافريقية.

