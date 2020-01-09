رياضة | القناة يتعاقد مع مدافع المنصورة في صفقته الشتوية الأولى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القناة يتعاقد مع مدافع المنصورة في صفقته الشتوية الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد نادي القناة مع مدافع نادي المنصورة أحمد فوزي في أولى صفقات القناة الشتوية لمدة 6 أشهر علي سبيل الإعارة بحضور وكيله خليل إبراهيم ورئيس مجلس إدارة نادي القناة الحاج محمود الخواجة والمدير الإداري للقناة محمد صادق .

وكان القناة قد ختم الدور الأول لدوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة والقناة في المركز الثالث برصيد 19 نقطة بنفس رصيد الداخلية ولكن فارق الأهداف للداخلية أوضعته بمركز الوصيف.

بينما تم الاستغناء عن عبد الحميد سامي والذي انتقل للرجاء ومحمد سعيد الذي انضم للترسانة وشوقي فتحي اللذي انتقل لجمهورية شبين

ولعب القناة خلال الدور الاول 11 مباراة فاز فيها في 5 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في مواجهتين.