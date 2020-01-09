اخبار الرياضه

رياضة | أول رد فعل من صلاح تجاه ماني بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من صلاح تجاه ماني بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت تدريبات نادي الإنجليزي اليوم الخميس العديد من اللقطات المميزة بين لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح وزميله في الفريق المهاجم الدولي السنغالي سايدو ماني قبل مواجهة توتنهام هوتسبير يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج".

3d4ad7626f.jpg

 

ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب نظيره نادي توتنهام هوتسبير بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب توتنهام هوتسبير الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

 

Advertisements

0258cee38a.jpg

يذكر أن اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي قد حقق جائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا لعام 2019 بالحفل الذي أقيم اول أمس في مصر متفوقا علي لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي واللاعب الدولي الجزائري رياض محرز لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

a315083bf1.jpg

 

ولم يحضر اللاعب الدولي المصري محمد صلاح الحفل الذي أقيم في مصر لظروف غامضة لم يتم الإعلان عنها حتي الآن بينما غاب اللاعب الدولي الجزائري عن الحفل بسبب مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام نظيره نادي مانشستر يونايتد ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا