رياضة | أول رد فعل من صلاح تجاه ماني بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من صلاح تجاه ماني بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت تدريبات نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الخميس العديد من اللقطات المميزة بين لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح وزميله في الفريق المهاجم الدولي السنغالي سايدو ماني قبل مواجهة توتنهام هوتسبير يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج".

ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب نظيره نادي توتنهام هوتسبير بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب توتنهام هوتسبير الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

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يذكر أن اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي قد حقق جائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا لعام 2019 بالحفل الذي أقيم اول أمس في مصر متفوقا علي لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي واللاعب الدولي الجزائري رياض محرز لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ولم يحضر اللاعب الدولي المصري محمد صلاح الحفل الذي أقيم في مصر لظروف غامضة لم يتم الإعلان عنها حتي الآن بينما غاب اللاعب الدولي الجزائري عن الحفل بسبب مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام نظيره نادي مانشستر يونايتد ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.