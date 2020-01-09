رياضة | مورينيو في ورطة كبيرة قبل مواجهة ليفربول بالبريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو في ورطة كبيرة قبل مواجهة ليفربول بالبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق في ورطة كبيرة قبل مواجهة ليفربول يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي ستجمع بين الفريقين علي ملعب توتنهام هوتسبير الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وأجرى المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي جراحة عاجلة بالعضلة الخلفية سوف تبعده عن الملاعب حتى شهر أبريل القادم كما أكد الموقع الرسمي لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

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ليتأكد بذلك غياب المهاجم الدولي هاري كين رفقة لاعب الوسط موسى سيسوكو لخضوعه لعملية جراحية أيضًا عن مباراة ليفربول و توتنهام مساء السبت المقبل ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وسوف يعود المهاجم الدولي الكوري الجنوبي سون إلي صفوف نادي توتنهام هوتسبير بعد انتهاء مدة إيقافه التي استمرت ثلاث مباريات بعد طرده في مباراة تشيلسي.

ومن المقرر أن يواجه نادي توتنهام هوتسبير نظيره نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب توتنهام هوتسبير الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".