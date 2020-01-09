رياضة | مصر تخسر أمام تونس بتصفيات إفريقيا وتفقد حلم التأهل للأولمبياد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تخسر أمام تونس بتصفيات إفريقيا وتفقد حلم التأهل للأولمبياد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة بنتيجة 3 / 0 أمام منتخب تونس في ثاني مباريات التصفيات الإفريقية المقامة على صالة ستاد القاهرة الدولي ، التى تستمر حتى 12 يناير الجاري ، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32، التي تقام بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 12 أغسطس المقبلين .

جاء اللقاء حماسيا للغاية وشهد ندية واثارة كبيرة بين المنتخبين خاصة في الشوط الأول والذي انتهى بنتيجة 27 / 29 لصالح تونس ، قبل أن يفرض لاعبو منتخب تونس سيطرتهم على الشوط الثاني لينتهي بنتيجة 25/ 14 لصالح تونس ايضا في حين انتهى الشوط الثالث بنتيجة 25 / 23 .

بهذا الفوز صعد نسور قرطاج إلى دورة الالعاب الأولمبية طوكيو 2020 بغض النظر عن نتيجتهم مع الجزائر ، وذلك بعد الفوز الثاني لهم على التوالى بنتيجة 3/ 0 ، حيث فاز منتخب تونس على نظيره الكاميروني بثلاثة أشواط نظيفة ، في المباراة الاولى ويبقى له مباراة واحدة أمام منتخب الجزائر بعد غد السبت ، تعتبر تحصيل حاصل حتى لو خسرنا المنتخب التونسى ، الذى لم يخسر شوط واحد ، فى حين خسر منتخب مصر أربعة أشواط ، بواقع شوط واحد أمام الجزائر عندما فاز 3 / 1 ، وثلاثة أشواط من المنتخب التونسى .

ويلعب منتخب مصر مبارة اخيرة أمام الكاميرون يوم الاحد في ختام التصفيات ، والفوز أو الهزيمة ليس لها اى تأثير سلبي أو ايجابى على موقف المنتخب الذى فقد تذكرة التأهل الأوليمبى .