رياضة | مدرب زيسكو يتحدث عن خبر "الفتنة" ويؤكد: جاهزون لهز شباك الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب زيسكو يتحدث عن خبر "الفتنة" ويؤكد: جاهزون لهز شباك الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث جورج لواندامينا مدرب زيسكو يونايتد الزامبي عن مواجهة الزمالك المرتقبة مساء غد الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وقال لواندمينا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة" "كل المباريات صعبة للغاية، نسعى للفوز على الزمالك، أهم شئ أن نكون كجنود في أرض الملعب غداً وليس لاعبين".

وأضاف: "كنت أستحق الفوز في زامبيا، وتمت إضاعت فرص سهلة للغاية، إذا أتيح لنا فرص غداً سنخرج بالثلاث نقاط".

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وواصل: "الزمالك خلق فرصا في زامبيا وسجل، لذلك قادرين على هز شباكهم في القاهرة".

واختتم: "لا أعلم صحة ما نشر عبر المواقع بأن هناك أزمة مالية حدثت مؤخراً تسببت في رحيل بعض، ولكن اللاعبين التي لا يتواجدون في القائمة غير جاهزين".