رياضة | كارتيرون يعلن جاهزية ساسي ويتحدث عن مفاجأة كبيرة بشأن القائمة الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يعلن جاهزية ساسي ويتحدث عن مفاجأة كبيرة بشأن القائمة الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن مواجهة فريقه القوية أمام زيسكو يونايتد الزامبي غدا الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال كارتيرون في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "نخوض بطولة هامة جدا، ونعلم أهمية هذه النوعية من المباريات، فهي تحتاج إلى مجهود كبير وإضافي عن باقي المباريات".

وتابع: "لا يجب الحديث عن الصعود الآن، يجب الفوز بمباراة الغد ثم نتحدث عن الصعود، الجدول مضغوط جدا علينا وعلى الأهلي بين المباريات المحلية والإفريقية ".

وأضاف: "نجحنا في الفوز في مواجهتين بالدوري، وهذا ما أثر بشكل إيجابي على الفريق، لذلك نسعى إلى الاستمرار في الظهور بنفس الشكل من أجل الفوز في لقاء زيسكو والاقتراب من الصعود".

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وواصل: "أمامنا مقعد وحيد في قائمة الفريق بالموسم الحالي، وكاسونجو يتدرب معنا وهو الأقرب له حتى الآن، تجربة مشاركة احمد عيد في مركز الظهير الأيمن كانت ناجحة وأمامنا العديد من اللاعبين بالقطاع سيتم الدفع بهم خلال المواجهات المقبلة".

واختتم: "فرجاني ساسي جاهز للمباراة بشكل طبيعي، وحازم إمام أيضا جاهز لمواجهة الغد ومتحمس ان يشارك للمباراة".