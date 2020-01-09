رياضة | مصطفى فتحي: دوري الأبطال أصعب من الكونفيدرالية.. وجاهزون لمواجهة زيسكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى فتحي: دوري الأبطال أصعب من الكونفيدرالية.. وجاهزون لمواجهة زيسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق مصطفى فتحي لاعب الزمالك على مواجهة فريقه القوية أمام زيسكو يونايتد الزامبي غدا الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال مصطفى فتحي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المواجهة غدا: "حظوظ جميع الفرق متساوية، ونحن نلعب على الفوز فقط خصوصاً في المباريات التي تكون على ملعبنا، نعلم جيدا قوة المنافس ورغبتهم الكبيرة في إحداث نتيجة إيجابية بعد التعادل معهم في المباراة الماضية".

وتابع: "الفريق شارك في بطولة الكونفدرالية بالعام الماضي والبطولة كانت صعبة للغابة، نفس اللاعبين متواجدون بدوري الأبطال التي نراها أصعب، ولكننا قادرين على المنافسة".

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وأضاف: "غير مقبول التفريط في أي نقاط على ملعبنا، والفوز على ارضنا مفتاح التأهل للدور المقبل، أغلقنا صفحة الدوري نهائيا والتركيز بشكل كامل في دوري أبطال أفريقيا ، نريد تحقيق الصعود لذلك الجميع يد واحدة".

واختتم: "المنافسة على المشاركة في التشكيل الأساسي للزمالك ملك أصيل للجهاز الفني، وهي في النهاية أمر إيجابي يصب في مصلحة الفريق".