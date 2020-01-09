رياضة | بلدية المحلة يفقد جهود "بدير" أمام دمنهور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلدية المحلة يفقد جهود "بدير" أمام دمنهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفقد فريق بلدية المحلة جهود كريم بدير لاعب وسط الفريق في مباراته المقبلة وذلك للحصول على 3 إنذارات.

ويواجه البلدية نظيره دمنهور في إنطلاق مباريات الدور الثاني بالممتاز ب للمجموعة الثالثة بحري والتي تقام يوم الثلاثاء الموافق 21 من الشهر الجاري.

كما يغيب عن المباراة كلا من محمد عبدالله حكا بسبب الطرد في المبارة الأخيرة أمام فاركو، وعلاء شعبان لإيقافه 3 مباريات.

وكان قد تعادل اليوم بلدية المحلة سلبيا مع طنطا في المباراة الودية التي جمعتهما علي ملعب نادي طنطا استعداد للدور الثاني.

ويحل بلدية المحلة في المركز السادس برصيد 16 نقطة، جمعهما من 4 فوز و4 تعادل و3 هزيمة، حيث سجل 13 هدفا واستقبل مثلهما.

ترتيب مجموعة بحرى "الثالثة"

1- فاركو 23 نقطة

2- غزل المحلة 21 نقطة

3- دمنهور 18 نقطة

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4-المنصورة 16 نقطة

5- الرجاء 16 نقطة

6- البلدية 16 نقطة

7- الحمام 15 نقطة

8- دكرنس 15 نقطة

9- أبو قير 13 نقطة

10- الأوليمبي 12 نقطة

11- المالية 5 نقاط

12- بيلا 5 نقاط