رياضة | أول تعليق من فرج عامر على استقالة حسام حسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من فرج عامر على استقالة حسام حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن موافقته بالاستقالة التي تقدم بها التوأم حسام وإبراهيم حسن، من تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلال المرحلة المقبلة.

وأكد فرج عامر، على شكره وإمتنانه للجهاز الفني، عقب إنهاء العلاقة بين الطرفين، متمنيًا لهم النجاح والتقدم في مكان آخر فيما تبقى من مباريات الدوري العام.

وقال فرج عامر فى تصريحات للموقع الرسمي لسموحة عبر "فيس بوك": "نحترم ونقدر الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن.. ونثمن مجهودهم وإخلاصهم وتفانيهم فى العمل.. ونحترم رغبتهم وتربطنا بهم علاقة أخوة ومحبة واحترام".

وكان التوأم حسن أعلنا التقدم باستقالتهما من تدريب الفريق بصفة رسمية والإعتذار عن إستكمالها، على أن يقودان الفريق في مباراة حرس الحدود المقبلة، لضيق الوقت.