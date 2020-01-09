رياضة | إنييستا يقدم نفسه لقيادة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنييستا يقدم نفسه لقيادة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني السابق، باب الاحتمالات حول إمكانية دخوله عالم التدريب وتولي المهمة الفنية للفريق الكتالوني، خلال السنوات المقبلة.

وتحدث الإسباني أندرياس إنيستا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيسيل كوبي، عن حظوظه في تولي تدريب الفريق الأول بنادي برشلونة الإسباني، عقب إعتزاله كرة القدم.

وأجرى إنيستا مقابلة صحيفة مع سبورت الإسبانية"، وأكد خلالها أنه يسعى بكل تأكيد أن يكون في مجال التدريب عقب نهاية مشواره الكروي.

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وأضاف إنيستا، من الطبيعي أن أحلم بتدريب البلوجرانا يومًا ما، أعلم على ذلك ولكن يجب أن أُثبت جدارتي التدريبية أولًا، وفي النهاية برشلونة هو بيتي.

وتابع: "مازال لدي عامين هنا في عقدي باليابان، ولا أدري إذا كنت سأستمر بعدها في الملاعب لمدة سنة أخرى أو سأكتفى بتلك المدة، كل هذا يتوقف على مدى قدرتي للعطاء".

وتوج الرسام مع فيسيل كوبي الياباني، بلقب كأس الإمبراطور مع بداية الموسم الجاري، ليضيفه إلى دولاب بطولاته الملئ بالجوائز المحلية والعالمية والقارية.