رياضة | بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد تغطية مباشر (فيديوهات)| بث مباشر برشلونة في كأس السوبر الإسباني LIVE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد تغطية مباشر (فيديوهات)| بث مباشر برشلونة في كأس السوبر الإسباني LIVE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد على رابط شغال (يلاشووت حصري)، مساء اليوم الخميس الموافق 9 / 1 / 2020، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني في نظامها الجديد بمشاركة 4 أندية للمرة الأولي في تاريخ البطولة.

توقيت مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد اليوم الخميس في السوبر الإسباني kora star:

تنطلق أحداث القمة النارية بين برشلونة و أتليتكو مدريد اليوم الخميس في نصف نهائي السوبر الإسباني، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والثامنة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".

تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد (cool kora) في السوبر الإسباني:

من المتوقع أن يبدأ فالفيردي مدرب برشلونة مباراة الليلة ضد أتليتكو مدريد (كورة لايف) بتشكيل مكون من:

حارس مرمي: نيتو.

خط دفاع: جوري ألبا – صامويل أومتيتي – جيرارد بيكه – سيرجي روبيرتو.

خط وسط: فرينكي دي يونج – سيرجو بوسكيتس – ارتورو فيدال.

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خط هجوم: أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي ولويس سواريز.

مشاهدة بث مباشر (يوتيوب)، حيث يتوقع أن يبدأ سيميوني مدرب أتليتكو مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس مرمي: جان أوبلاك.

خط دفاع: كيران تريبير- فيليبي – خوسه خيمينيز – رونان لودي.

خط وسط: أنخل كوريا- ساؤول نيجويز – توماس بارتي – كوكي.

خط هجوم: لفارو موراتا وجواو فيليكس.

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد now match على كورة ستار اليوم:

تذاع مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد اليوم الخميس (جول العرب) في كأس السوبر الإسباني عبر قنوات السعودية الرياضية المفتوحة، حيث تذاع المباراة عبر قناة KSA Sports 1 HD بتعليق (فهد العتيبي - بلال علام)، ويسبق المباراة ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم كرة القدم، كما يمكن مشاهدة المباراة عبر قنوات، كما يوفر موقع الخليج 365 الرياضي روابط بث مباشر (kora online) بدون تقطيع وبجودة فائقة.