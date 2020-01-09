رياضة | تشكيلة برشلونة الرسمية أمام أتليتكو مدريد.. مشاهدة مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد بث مباشر

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أعلن إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة تشكيلة فريقه لملاقاة أتليتكو مدريد، بعد قليل، ضمن منافسات السوبر الإسباني والمقرر إقامتها على ملعب الجوهرة المشعة.

وجاءت تشكيلة البارسا للقاء الروخي بلانكوس على النحو التالي:

في حراسة المرمي : نيتو

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خط الدفاع : روبيرتو – بيكيه – صامويل أومتيتي – ألبا

خط الوسط : بوسكيتس – دي يونج – فيدال

خط الهجوم : ليونيل ميسي – لويس سواريز – انطوان جريزمان