رياضة | بنى سويف يواصل الاستعداد لشبان قنا في انطلاق الدور الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنى سويف يواصل الاستعداد لشبان قنا في انطلاق الدور الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الفريق الكروي الأول بنادي بنى سويف تدريباته، التي تقام على ملعبه استعدادا لإنطاق الدور الثانى من منافسات المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى والتى يستهلها الفريق السويفى يوم السبت 19 يناير، بمواجهة شبان قنا بملعبه بقنا .

وشهد المران، مشاركة كافة اللاعبين والوافد الجديد أحمد العباسي المنضم لصفوف الفريق قادما من بيلا فيما لم يشارك الثنائى كمال البدوى الظهير الأيمن للفريق ومحمد أشرف مهاجم الفريق القادم من الترسانة .

كما حرص حين موسي المدير الفنى لبنى سويف على إجراء تقسيمة قوية لكافة اللاعبين للاطمئنان على مستواهم الفنى والبدنى .

وكان مسوؤلى بنى سويف قد نجحا فى ضم أحمد العباسي مدافع بيلا لصفوف الفريق السويفى لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر بجانب محمد أشرف مهاجم الترسانة فى صفقة انتقال حر .

وكان بنى سويف الرياضى قد أنهى الدور الاول بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى بمركز الوصافة خلف البنك الأهلى متصدر القمة بفارق نقطة وحيدة ، وحملت أرقام بنى سويف خلال الدور الاول العديد من الظواهر الهامة فنيا للفريق الطامح فى تحقيق إنجاز الصعود للدورى الممتاز .

بنى سويف بدأ الموسم الحالى بجهاز فنى جديد مكون من حسن موسي مديرا فنيا وأبو المجد مصطفى مدربا عاما وأسامة عبد العزيز مدرب وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد صلاح ومحمد أبو السعود جهاز ادارى واحمد سعودى ووائل محمد جهاز طبي .

وأبرم محلس إدارة النادى برئاسة المحاسب على سليم العديد من الصفقات تمثلت فى ضم كلا من محمود جمال وأحمد الامور وحسام البدرى وكمال البدوى وهارون اسماعيل وعاطف محمد ومحمود مكى ومحمد ميخا ونصر رمضان ومحمد عبد الجواد وأحمد عبد الرازق ومحمود بكرى ومصطفى صلاح " بلية "والافريقى ليتشا .

فيما جاء ضم الثنائى بلال سالم وكريم محفوظ لمدة موسم على سبيل الإعارة .

وبمشوار اعداد الفريق السويفى أقام معسكرين اعداد بمنتجع الاسيوطى سبورت والإسكندرية تخلله أداء العديد من المباريات .

وجاءت نتائج بنى سويف خلال 11 مباراة بالدور الاول كالتالى :

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حقق الفريق الفوز فى 7 مباريات تمثلت فى الفوز أمام شبان قنا بنتيجة 0/4 وأمام سوهاج بهدف نظيف وأمام المنيا بهدفين نظيفين وأمام الإعلاميين بنتيجة 1/2 وأمام ديروط 1/2 وأمام الفيوم بهدف نظيف وأمام طهطا بنتيجة 0/2 .

فيما تعادل سلبيا الفريق السويفى بمباراتين أمام بترول اسيوط وتليفونات بنى سويف .

وخسر الفريق السويفى مباراتين أمام الالمونيوم بهدف نظيف وكذلك أمام البنك الأهلى .

وبمرور 11 جولة بالدور الاول تصدر محروس محمود مدافع الفريق وعلى محمد على لاعب الوسط قائمة اللاعبين الاكثر مشاركة برصيد 10 مباريات فيما لم يشارك كلا من محمد عبد الستار حارس المرمى والافريقى ليتشا فى اى مباراة حتى الآن .

وتمثلت ارقام لاعبي الفريق على صعيد المشاركة بالمباريات بدورى القسم الثانى كالتالى :

- كريم أشرف ( 11 مباراة )

- بلال سالم ومحمود مكى ومصطفى بلية ( 9 مباريات )

- أحمد الأمور وحسام البدرى ومحمود بكرى ( 8 مباريات )

- محمود جمال حسام عيسى وأحمد عبد الرازق ( 7 مباريات )

- مصطفى الصفتى ورضا عبد العال ( 6 مباريات )

- عبد الواحد عبد العزيز ومعتز محروس وطه نادى ( 5 مباريات )

- كريم محفوظ ونصر رمضان ( 4 مباريات )

-محمد عبد الجواد ( 3 مباريات )

- عاطف محمود ومحمد صادق ( مباراتين )

* هارون اسماعيل و كمال البدوى ومحمود عاطف ومحمد ميخا ( مباراة وحيدة )

وخلال 11 مباراة أحرز لاعبي بنى سويف 14 هدف فيما استقبلت شباكه الفريق 4 اهداف .

وجاء ترتيب هدافي الفريق كالتالى :

كريم اشرف 3 اهداف

مصطفى بلية " هدفين "

محمود بكرى " هدفين "

محمود مكى " هدفين "

بلال سالم " هدف "

حسام عيسى " هدف "

معتز محروس " هدف "

على محمد على " هدف "

حسام البدرى " هدف "

