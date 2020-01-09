رياضة | قبل موقعة الأهلي.. طنطا يتعادل سلبيا مع بلدية المحلة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل موقعة الأهلي.. طنطا يتعادل سلبيا مع بلدية المحلة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل السلبي اللقاء بين فريقي طنطا بقيادة أيمن المزين، ونظيره بلدية المحلة الذي يقوده رضا عبدالعال فنيا، والذي أقيم بينهما اليوم علي ملعب نادي طنطا الرئيسي.

شهدت المباراة مشاركة محمود صلاح لاعب طنطا المعار للبلدية حديثا لمدة 6 أشهر، كما شارك محمد أسعد لاعب وسط طنطا لأول مرة بعد عودته من الإصابة بالصليبي في الموسم الماضي.

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كما أشرك أيمن المزين، أحمد طيطا الجناح الأيمن للمقاولون العرب وذلك للوقوف على مستواه ومعرفة مدي الاستفادة منه، وكان اللاعب معار من المقاولون لأسوان ولكن لم يستكمل إعارته، ليختبره طنطا تمهيدا للتعاقد معه.

ويستعد طنطا لمواجهة النادي الأهلي يوم الأربعاء الموافق 15/1 من الشهر الجاري ببطولة الدوري الممتاز، بينما يستعد البلدية للخروج لملاقاة دمنهور في افتتاح مباريات الدور الثاني بالممتاز ب.