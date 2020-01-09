رياضة | رسميًا.. كوكاكولا يتعاقد مع مهاجم أسوان ومدافع بتروجت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. كوكاكولا يتعاقد مع مهاجم أسوان ومدافع بتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعّم الفريق الأول لكرة القدم بنادي كوكاكولا، صفوفة، بالتعاقد مع لاعبان، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، بالقسم الثاني.

وحصل مسؤولو كوكاكولا على توقيع الثنائي، رمضان ربيع مهاجم فريق أسوان، في صفقة انتقال حر لموسمين ونصف.

بالإضافة إلى ضم اللاعب أحمد الحسيني، مدافع بتروجت، في حضور مجدي اسماعيل رئيس نادي كوكاكولا، وأيمن أحمد المدير الإداري.

وكان الحسينى أحد مدافعى كوكاكولا الموسم الماضي قبل أن يرحل عن الفريق ويتعاقد مع بتروجت إلا أن اللاعب لم يحالفه التوفيق فقرر العودة لكوكاكولا.

وقبل التوقيع عقد المهندس مجدي اسماعيل رئيس النادى جلسة مع الثنائى وطالبهم ببذل المزيد من الجهد وأنهم اضافة قوية للفريق وسيكون لهم شأن خلال مباريات الدور الثانى.