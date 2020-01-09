رياضة | بعد استقالته.. ماذا قدم حسام حسن في 321 يومًا مع سموحة؟ (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد استقالته.. ماذا قدم حسام حسن في 321 يومًا مع سموحة؟ (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة باستقالته من تدريب الفريق السكندري، وذلك بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، وآخرها الخسارة أمام فريق وادي دجلة 3 / 2 في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واتفق "التوأم" حسام وإبراهيم حسن مع المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة على أن تكون مباراة الفريق القادمة ضد حرس الحدود هي الأخيرة لهما ضمن الجهاز الفني للفريق، وذلك حتي تتمكن إدارة الفريق السكندري من التعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

ماذا قدم حسام حسن مع سموحة؟

تولي حسام حسن تدريب فريق سموحة في 22 فبراير الماضي، وقاد الفريق السكندري في 24 مباراة بمختلف البطولات (23 بالدوري الممتاز – 1 بكأس مصر)، وحقق 9 انتصارات، و6 تعادلات، و9 هزائم.

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سجل لاعبو سموحة 29 هدفًا تحت قيادة حسام حسن، بينما استقبلت شباكه 28 هدفًا.

وقاد حسام حسن فريق سموحة في 11 مباراة بالدوري الممتاز بالموسم الماضي 2018 – 2019، فاز في 4 مباريات، وخسر 6 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، وأنهي الفريق البطولة بالمركز الـ12 برصيد38 نقطة.

أما في الموسم الحالي، قاد "العميد" فريق سموحة في 12 مباراة ببطولة الدوري الممتاز، فاز في 4 مباريات، وخسر 3 مباريات، وتعادل في 5 مباريات، وحصد 17 نقطة ويحتل المركز السابع في جدول ترتيب البطولة المحلية.

استخدم حسام حسن خلال قيادته لفريق سموحة 47 لاعبًا، ويعتبر حسام حسن مهاجم الفريق الأكثر مشاركة تحت قيادته بـ 20 مباراة، كما أنه هداف الفريق في عهد "التوأم" وسجل 10 أهداف، بينما ناصر ماهر وأحمد فتوح الأكثر صناعة الأهداف بـ 3 أهداف.