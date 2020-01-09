اونلاين | يلا شوت برشلونة بث مباشر| كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة| كورة اون لاين رابط ماتش برشلونة| سوبر barcelona

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انتهي الشوط الأول بين برشلونة واتلتيكو مدريد بالتعادل السلبي وذلك في المباراة التي تجمع بينهم في نصف نهائي كاس السوبر الاسباني.

يلاقي برشلونة نظيره اتليتكو مدريد، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، والتي تقام فعالياته في السعودية.

موعد مباراة برشلونة واتليتكو مدريد

وتقام المباراة عند الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية، والسابعة بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر اليوم في كأس السوبر الإسباني

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الفريق البرشلوني يسعى لتعويض جماهيره عن أداءه المتذبذب خلال الفترة الماضية في الدوري الإسباني، واهداره للعديد من النقاط، بتقديم أداء مميز خلال مباراة الليلة والتأهل إلى دور نهائي البطولة.

بينما يتمتع فريق أتليتكو مدريد بفترة جيدة، بعد تقديمه نتائج مميزة خلال الفترة الماضية في الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن الفائز من هذه المباراة سيواجه ريال مدريد الذي استطاع أن يفوز على فالنسيا بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الأربعاء.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة واتليتكو مدريد

وتنقل المباراة بين برشلونة واتليتكو مدريد، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، على قناة السعودية الرياضية الأولى.