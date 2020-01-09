اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة| Barcelona Vs. Atletico Madrid Live Stream: Watch Spanish

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة برشلونة| Barcelona Vs. Atletico Madrid Live Stream: Watch Spanish والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة بلس يستعد نادي برشلونة للاصطدام بمواجهة قوية، حينما يواجه أتلتيكو مدريد، على ملعب الملك عبدالله الدولي بالرياض اليوم الخميس 9 يناير الجاري، KORA PLUS ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

يلا شووت حيث يسعى برشلونة بقيادة إرنيستو فالفيردي المدير الفني، لتحقيق الفوز على أتلتيكو مدريد، والصعود للمباراة النهائية، YALL SHOOT تابع مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في قمة إسبانية على الأراضي السعودية.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد بالسوبر الإسباني

كورة أونلاين وستلعب مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، اليوم KORA ONLINE في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد بالسوبر الإسباني

كورة جول حيث ستُذاع مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، عبر مجموعة قنوات السعودية الرياضية، KSA SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات كأس السوبر الإسباني، KORA GOAl متابعة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد بالسوبر الإسباني.

كورة لايف حيث يسعى الفريقين بالتتويج باللقب الفريد من نوعه وفي نظامه الجديد لأول مرة KORA LIVE شاهد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد.

وتُقام مباريات السوبر الإسباني في نظامها الجديد، حيث تُقام بين بطل الدوري والكأس ووصيفه البطولتين بنظام المقص على أرض محايدة، تابع بث مباشر كورة حصري KORA7ASRY، برشلونة ضد أتلتيكو مدريد بالسعودية.

ويمكنكم متابعة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بموقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر ودون تقطيع عبر رابط جول العرب GOAL AL3RB بالسوبر.