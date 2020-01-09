اونلاين | نتيجة مباراة برشلونة اليوم| هدف ليونيل ميسي| بث مباشر برشلونة ضد أتلتيكو مدريد| يلا شوت برشلونة كورة لايف barca

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يلاشووت مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، YALLA SHOOT ملعب الملك عبدالله الدولي بالرياض يستضيف كأس السوبر الإسباني.

كورة أونلاين حيث يواجه برشلونة منافس صعب ولدود أمام أتلتيكو مدريد، في مباراة من العيار الثقيل، حيث يسعى الفريقين لتحقيق الفوز والصعود للمباراة النهائية، KORA ONLINE لمواجهة ريال مدريد على لقب البطولة.

كورة ستار وكان ريال مدريد، نجح في تحقيق الفوز على فالنسيا بثلاثية دون رد، مساء أمس في نصف النهائي الأول، تابع بث مباشر KOORA STAR، مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، بالسوبر الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد بالسوبر الإسباني

ويلتقي برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد بالسوبر الإسباني

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يلا شووت ويدخل الفريقين بهدف تحقيق الفوز للسعي وراء تحقيق أول ألقابهما في العام الجديد، YALLA SHOOT مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد بالسوبر الإسباني.

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