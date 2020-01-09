اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الخميس 9 / ديسمبر / 2020 في السوبر الاسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الخميس 9 / ديسمبر / 2020 في السوبر الاسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، عندما يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع نظيره أتلتيكو، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس الموافق 9 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من منافسات السوبر الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Barcelona ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والثامنة مساء اليوم بتوقيت تونس، والسابعة مساء اليوم بتوقيت جرينتش.

كورة جول levante KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

Advertisements

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد أتلتيكو مدريد حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة السعودية الرياضية، في منافسات الدور نصف النهائي من بطولة السوبر الإسباني، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية وخاصة الإسبانية.

بث مباشر لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد كول كورة COOLKORA

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بقيادة مدربه فالفيردي لإستغلال الحالة المعنوية المرتفعة للبلوجرانا للظفر بنقاط المباراة، لمواصلة الحفاظ على المنافسة على كافة البطولات في الموسم الحالي barcelona vs atletico madrid ONLINE.

يلا شوت Yalla Shootمباراة ليفانتي ضد برشلونة

نقدم لكم بث مباشر لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.