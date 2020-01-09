اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد يلا شوت| Barcelona vs Atletico Madrid - Spanish Super Cup: Live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد يلا شوت| Barcelona vs Atletico Madrid - Spanish Super Cup: Live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي برشلونة الإسباني KORA ONLINE لمواجهة نظيره نادي أتلتيكو مدريد اليوم الخميس 9 يناير ضمن منافسات الدور نصف النهائي KORA GOAL من بطولة كأس السوبر الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم في كأس السوبر الإسباني وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي برشلونة KORA LIVE ضد نظيره نادي أتلتيكو مدريد اليوم في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني KORA STAR في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب الجوهرة المشعة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم في كأس السوبر الإسباني

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وستذاع مباراة نادي برشلونة YALLA SHOOT ضد نظيره نادي أتلتيكو مدريد اليوم في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني على قناة "السعودية الرياضية HD1" بتعليق فهد العتيبي وعلى قناة "السعودية الرياضية HD 3" بتعليق بلال علام.

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ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة نادي برشلونة ضد نظيره نادي أتلتيكو مدريد اليوم في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي برشلونة ضد نظيره نادي أتلتيكو مدريد اليوم في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.