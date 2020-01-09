اونلاين | yalla-shoot مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر "يلا شوت" اليوم 09/01/2020 كأس السوبر الإسباني 7sry

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر yalla-shoot مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر "يلا شوت" اليوم 09/01/2020 كأس السوبر الإسباني 7sry والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة أونلاين شاهد البث المباشرة لمباراة فريق برشلونة بقيادة مدربه ارنستو فالفيردي في مواجهة فريق أتليتكو مدريد اليوم الخميس KOORA ONLINE والتي تجمع بين الفريقين في إطار منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس السوبر الاسباني والذي يقام نسخته الحالية في المملكة العربية السعودية YALA SHOOOT PLUS.

يلا كورة وسوف تقام المباراة بين فريق برشلونة وفريق أتليتكو مدريد في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة GOAL KOORA وفي الساعة الحادية عشر من مساء الخميس بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي BEIN MATSH.

كول كورة وحقق ريال مدريد بالامس الفوز على فريق فالنسيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجوهرة COOL KOORA، وبهذة النتيجة قد تأهل فريق ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الاسباني والذي سوف يقام يوم 12 يناير المقبل في المملكة العربية السعودية والتي تستضيف جميع مباريات البطولة KOORAHD.

كورة ستار ومن المتوقع أن يبدأ فيدال هذا اللقاء، حيث وفقًا لكوريري ديلا سيرا تم تحديد فيدال على أنه توقيع محتمل مع الشيلي الذي من المحتمل أن يغادر كامب نو YALA LIVE وفي حين لا يزال اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا جزءًا مهمًا من تشكيلة إرنستو فالفيردي ، فإن أكثر من نصف ظهوره الـ 73 جاء من مقاعد البدلاء KOORA STAR.