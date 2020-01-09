شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتأهب لخطف نقاط زيسكو بدورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، نظيره زيسكو الزامبى، فى التاسعة مساء اليوم، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

يدخل أبناء القلعة البيضاء، لقاء اليوم محتلين المركز الثانى فى المجموعة الأولى، برصيد أربعة نقاط بعد الفوز فى مباراة والخسارة فى أخرى والتعادل فى الجولة الماضية مع الفريق نفسه، فى المقابل يحتل مازيمبى صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا غاليًا فى المباراة الأخيرة أمام طنطا فى لقاء مثير، حيث خطف أبناء ميت عقبة انتصارًا دراميًا فى اللحظات الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويأمل الفريق الأبيض فى تحقيق الفوز أمام زيسكو، لوضع قدم فى الدور ربع النهائى، من البطولة، حيث يرفع رصيده إلى سبعة نقاط ويحتاج للفوز فى الجولة المقبلة على مازيمبى الكونغولى فى ملعب السلام من أجل التأهل بشكل مباشر، دون النظر لنتائج الفرق الأخرى.

وحرص مجلس إدارة النادى على تحفيز اللاعبين، حيث طالب مرتضى منصور، رئيس الزمالك من اللاعبين عدم النظر للأزمات التى يتم تصديرها للنادى خلال الفترة الماضية والتركيز فقط فى الملعب وتحقيق الفوز فى هذه المباراة من أجل حسم التأهل بشكل مبكر وعدم الدخول فى الحسابات المعقدة خلال الفترة المقبلة بالبطولة الإفريقية.

ويستعيد الفريق الأبيض فى هذه المباراة القوام الأساسى، مصطفى محمد وطارق حامد وفرجانى ساسى ومحمود علاء وأشرف بن شرقى وحازم إمام، بعد غيابهم عن المباراة الماضية أمام طنطا لإراحتهم، بينما «ساسى وحامد» لإيقافهم، و«إمام» بعد عودته من الإصابة فى المقابل يغيب عن الفريق فى المباراة لتعرضه للإجهاد وغيابه عن المران خلال الفترة الماضية.

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وتحدث المدير الفنى مع اللاعبين خلال المران الختامى أمس، وطالبهم بحسم الأمور مبكرا، وضرورة إحراز هدف مبكر من أجل إرباك الحسم، الذى سوف يدخل المباراة بدافع التعويض بعد التعادل فى المباراة الماضية على ملعبه، خاصة أنه فى حال خسارته سوف تتضاءل فرص صعوده بشكل كبير.

وأوضح المدير الفنى أنه من الضرورى استغلال الحماس الجماهير والدفعة الكبيرة منذ البداية، خاصة أن جماهير الزمالك سوف تحضر بأعداد كبيرة تقدر بـ10 آلاف مشجع، ولابد من إسعادهم وتحقيق الفوز، محذرا من التهاون مع الخصم، وإحداث أى مفاجأة تربك الحسابات فى المجموعة.

وكانت الجهات الأمنية قد وافقت على حضور 10 آلاف مشجع للقلعة البيضاء فى ملعب السلام أمام زيسكو الزامبى.

واستقر المدير الفنى على الدفع بالقوة الضاربة منذ بداية المباراة، حيث ظهر خلال المران أمس اعتماد «كارتيرون» على التشكيل التالى، محمد أبوجبل فى حراسة المرمى، وأمامه محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبدالشافى وحازم إمام، طارق حامد وفرجانى ساسى ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقى ومصطفى محمد.

على جانب آخر، يدخل فريق زيسكو اللقاء ساعيًا لتحقيق المفاجأة أمام أبناء ميت عقبة ومحاولة الخروج بالتعادل والحصول على نقطة من اللقاء المرتقب، حيث يتطلع المدير الفنى للفريق الزامبى إلى الاعتماد على الهجمات المرتدة، واستغلال اندفاع لاعبى الأبيض.

من جانبه، أكد جورج لواندامينا المدير الفنى لفريق زيسكو الزامبى، إن الفوز على الزمالك يمنح فريقه فرصة الاقتراب من التأهل للدور المقبل بمسابقة دورى أبطال إفريقيا.

وأضاف المدير الفنى لفريق زيسكو فى تصريحاته، أن فريقه يُعد من الفرق الكبيرة التى تستطيع التغلب على أصعب الظروف، مضيفًا: «لو استطعنا الحصول على النقاط الثلاث فى مباراة الزمالك سنصبح الأقرب للتأهل للدور المقبل».