شكرا لقرائتكم خبر عن فرمانات المدرب الجديد للإسماعيلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استهل الفرنسى ديديه جوميز مهام عمله مع الإسماعيلى بوضع معايير صارمة لاختيار القائمة التى سيعتمد عليها فى المباريات المقبلة والتى يستهلها بمواجهة طلائع الجيش يوم الأحد المقبل فى الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدورى الممتاز، وذلك خلال الجلسة الودية التى عقدها مع اللاعبين قبل المران الأول الذى قاده مع الفريق أمس الأول>

وقام خلالها بتحفيزهم، وطالبهم بضرورة بذل أقصى جهد فى التدريبات وأبلغ المدرب الفرنسى لاعبيه بأن المردود الذى يقدمه كل لاعب فى المران سيترتب على أساسه المشاركة ضمن صفوف الفريق، مشددا على أن الإسماعيلى فريق كبير فى الوطن العربى ويجب على الجميع تقديم أفضل ما لديهم لخدمة هذا الكيان كما تحدث المدير الفنى للدراويش مع اللاعبين عن نظام التدريبات فى الفترة المقبلة، مطالبا الجميع بتنفيذ تعليمات الجهاز الفنى وعدم الخروج عن النص.

وأكد جوميز على أهمية انضباط كل لاعب داخل وخارج الملعب ثم الجاهزية الفنية والبدنية، والتزام كل لاعب بالوزن المثالى.