شكرا لقرائتكم خبر عن لواندامينا: الفوز على الزمالك يحول أحلامنا لواقع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع جورج لواندامينا، المدير الفنى لزيسكو يونايتد الزامبى، راية التحدى قبل مواجهة مضيفه الزمالك، خلال مواجهة الفريقين اليوم الجمعة، فى رابع جولات دور مجموعات دورى أبطال إفريقيا. وقال لواندامينا، إن المباراة أمام الزمالك مصيرية، لتحويل أحلام الفريق إلى واقع،

وأضاف: «زيسكو فريق كبير، يستطيع أن ينتصر فى أصعب الظروف.. ولو حققنا النقاط الثلاث سنصبح الأقرب للتأهل عن هذه المجموعة». ويحتل مازيمبى صدارة ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 7 نقاط، وخلفه الزمالك 4 نقاط، ثم زيسكو وبريميرو دى أوجوستو الأنجولى، بنقطتين لكل منهما.

وجاءت قائمة زيسكو كالتالى، فى حراسة المرمى: جاكبو باندا، نتيباهيزوا دييدونى، والدفاع: مويلا فيرى، فاكسون كامبومبو، سيمون سيلويمبا، دافيد اودهيامبو، سولومون ساكالا، كليمنت موابى، مارسيل كالوندا، وفى الوسط: كوندوانى متونجا، أدريان تشاما، ميشيك شايلا، جون شينجاندو، لوجيك شينجاندو، مويلوا موابى، إينوك سابوموكاما، وفى الهجوم: جيسى وير، وينستون كالينجو، أمارو كاسومبا، قوادرى كولا.